جوبا.. تأجيل توقيع اتفاق السلام بين حكومة السودان والجبهة الثورية

السودان/عادل عبد الرحيم/ الخليج 365



أعلنت وساطة مفاوضات سلام السودان، الخميس، تأجيل توقيع اتفاق سلام بين حكومة الخرطوم والجبهة الثورية، إلى الإثنين المقبل.



جاء ذلك وفقا لما نقلت وكالة الأنباء السودانية، عن وساطة مفاوضات سلام السودان.



وقالت الوكالة، إنه "جرى تأجيل توقيع اتفاق سلام بالأحرف الأولى الذي كان مقررا يوم غد الجمعة إلى الإثنين المقبل في عاصمة جنوب السودان جوبا".



ونقلت الوكالة عن رئيس فريق الوساطة توت قلواك قوله، إن "العمل على تنقيح الأوراق في ملف الترتيبات الأمنية بدارفور، والبروتوكول السياسي في منطقتي النيل الأزرق، وجنوب كردفان سيتواصل يوم غد الجمعة وبعد غد السبت".



وأضاف قلواك، بحسب الوكالة، "أن حفل التوقيع سيرعاه رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ويشهده حضور كبير من السودان، ووزراء خارجية دول الايقاد، وتشاد، والإمارات، ومصر، والسعودية، والعديد من الدول الصديقة للسودان".



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وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وساطة مفاوضات السلام بالسودان، توقيع الحكومة والحركات المسلحة في إقليم دارفور (غرب) على اتفاق سلام بالأحرف الأولى، الجمعة.



والأربعاء، أعلنت وساطة مفاوضات سلام السودان، حسم قضية "دمج القوات" التابعة للحركات المسلحة في دارفور، ضمن القوات الحكومية للبلاد.



وفي 17 أغسطس/ آب الجاري وقعت الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية – شمال"، بقيادة عبد العزيز الحلو ، بالأحرف الأولى على اتفاق الترتيبات الأمنية في مسار النيل الأزرق وجنوب كردفان.



ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل الحركة الشعبية، القوات الحكومية، بولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق).



وكان من المتوقع، التوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين، بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة السودانية في أغسطس/ آب 2019، إلا أن ذلك تأجل عدة مرات جراء تعثر المفاوضات الجارية في جوبا.



وتركز مفاوضات جوبا على 5 مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.

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