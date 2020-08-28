لبنان.. "تيار المستقبل" يدعو أنصاره غرب بيروت لضبط النفس

بيروت / حسن درويش / الخليج 365

ناشد حزب "تيار المستقبل" اللبناني، الخميس، أنصاره في منطقة خلدة غرب بيروت، ضبط النفس بعد اشتباك مسلح أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عدد آخر.

جاء ذلك في بيان للحزب الذي يترأسه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وصل الخليج 365 نسخة منه.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بسقوط قتيلين وإصابة عدد من الأشخاص خلال الاشتباك الذي وقع في منطقة خلدة - دوحة عرمون.

وقالت إن الأحداث وقعت "على خلفية تعليق رايات دينية وأعلام حزبية، بين جهات ومناصرين حزبيين، وبين العرب من سكان المنطقة".

وأدان الحزب الأحداث التي شهدتها المنطقة بين عدد من شبان عرب خلدة (مناصرين لتيار المستقبل)، ومجموعة من الشبان (مناصرين لحزب الله) على خلفية تعليق لافتة عاشورائية.

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وناشد "عشائر العرب بالاستجابة لتوجيهات الرئيس سعد الحريري، والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، والعمل على تهدئة الأمور والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لضبط الأمن".

كما دعاهم إلى "تفويت الفرصة على كل العابثين بأمن اللبنانيين وسلامهم، وعدم الانجرار وراء الساعين إلى ضرب السلم الأهلي من خلال افتعال الإشكالات الأمنية".

وتدخلت عناصر الجيش اللبناني لملاحقة مطلقي النار واعتقالهم، كما أقفلت جميع المداخل في المنطقة، وانتشرت بكثافة على الطرقات، بحسب الوكالة اللبنانية.

وقال الجيش في بيان مقتضب عبر "تويتر"، إنه "أوقف 4 أشخاص بينهم اثنان من الجنسية السورية، كما ولا يزال يلاحق باقي المتورطين لتوقيفهم".

ولم يصدر تعليق من "حزب الله" على الحادثة حتى الساعة 21:10 ت.غ.

وتحيي الطائفة الشيعية في لبنان، مراسم يوم عاشوراء، مع بداية رأس السنة الهجرية، وتستمر الطقوس عشرة أيام.

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