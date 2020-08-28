شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يناقش استضافة المملكة لبطولة العالم المدرسية لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ترأس حمد آل الشيخ، وزير التعليم⁩ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، مساء أمس الاجتماع الثالث للمجلس، لمناقشة استضافة المملكة لبطولة العالم المدرسية لكرة القدم. Advertisements وناقش وزير التعليم أيضا استكمال النسخة الثانية لدوري المدارس، وتطوير الرياضة المدرسية ودورها في المجتمع.

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