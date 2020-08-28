العراق... سقوط ثلاثة صواريخ "كاتيوشا" داخل المنطقة الخضراء ببغداد

وقالت الخلية في بيان عبر تويتر: "ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت في إحدى الساحات الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون تسجيل أي خسائر تذكر".

وأضافت الخلية أنه قد "تبين انطلاقها كان من منطقة البيجية غربي العاصمة".

يشار إلى أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا.

ويشهد العراق، منذ فترة سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية ببغداد، دون خسائر بشرية، كما لم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.