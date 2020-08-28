شكرا لقرائتكم خبر عن قصف جديد يستهدف المنطقة الخضراء فى العاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت تقارير إعلامية قبل قليل، بتعرض المنطقة الخضراء فى العاصمة العراقية بغداد إلى قصف جديد هو الثاني من نوعه فى غضون ساعات.
وفى وقت سابق، وقع هجوم صاروخي استهدف المنطقة الخضراء فى العاصمة العراقية بغداد، فيما لم ترد أى أنباء عن سقوط خسائر بشرية أو مادية بسبب هذا الهجوم الصاروخى.
وتتواصل الهجمات بين الحين والآخر على المنطقة الخضراء، على الرغم من إعلان الولايات المتحدة التي يشكل جنودها الغالبية العظمى من القوات المنتشرة في العراق، سحب قواتها من قواعد عدة وإعادة نشرها في قواعد أخرى داخل العراق.
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