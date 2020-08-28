قوات التحالف العربى تعترض صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثى باتجاه نجران

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن، اعتراض صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران ، فى المملكة العربية السعودية ، مشيرة الى الميليشيات الحوثية تواصل زرع الألغام البحرية عشوائيا، لعرقلة الملاحة في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، ما أدى إلى مقتل 3 صيادين بالبحر الأحمر.

ومن جانب آخر أعلن التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، مقتل 3 صيادين وإنقاذ 3 آخرين بعد انفجار لغم بحري حوثي في قاربهم بالبحر الأحمر.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة 02:00 من فجر يوم الحالي "نفذت قوات التحالف البحرية عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري". وتابع أن "قارب الصيد كان على متنه ستة صيادين من الجنسية المصرية تم إنقاذ ثلاثة منهم واستشهاد ثلاثة آخرين نتيجة انفجار اللغم البحري".

كما بيّن العقيد المالكي أن "استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديداً حقيقياً لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".