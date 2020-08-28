شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أمطار غزيرة تغرق العاصمة اليمنية صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت أمطار غزيرة في العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق أخرى في البلاد متسببة بسيول جارفة غير مسبوقة، أدت إلى تعطيل الحياة وإصابتها بشلل تام، وقالت مصادر محلية إن أحياء ومحلات تجارية وشوارع غرقت بسبب السيول العارمة في صنعاء، إضافة إلى قطع العديد من الشوارع وتوقف حركة السيارات، وتضرر ممتلكات المواطنين، وأدت السيول في محافظة إب إلى تهدم عدة منازل فى منطقة وادى بناء.

وتوقع المركز الوطنى اليمنى للأرصاد استمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، محذرا من أن الأمطار ستكون أكثر غزارة خلال اليومين القادمين.