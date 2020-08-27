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توجيه مهم من التعليم للطلاب قبل بداية اليوم الدراسي

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من التعليم للطلاب قبل بداية اليوم الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت وزارة التعليم، الطلاب والطالبات بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي قبل بداية اليوم الدراسي.

وقال وزارة التعليم، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “عزيزي الطالب.. عزيزتي الطالبة: إذا كان جهازك يُستخدم من أكثر من شخص؛ تأكد قبل بداية يومك الدراسي من تسجيل دخولك إلى ⁧منصة مدرستي⁩، وبرنامج تيمز بحسابك الخاص”.

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وكانت وزارة التعليم قد دعت الطلاب والطالبات لتحميل تطبيق تيمز لتسهيل حضور الفصول الافتراضية في الوقت المحدد في الجدول الدراسي.

وقالت الوزارة “استعدادًا لتجربة متميزة في التعليم عن بعد، وحضور الفصول الافتراضية حسب الوقت المحدد في الجدول الدراسي؛ حمّل تطبيق تيمز على جهازك”.

وأضافت وزارة التعليم أنه يمكن تحميل تطبيق تيمز من خلال الرابط التالي: (اضغط هنـــا).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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