شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» توجه الطلاب لتحميل تطبيق «تيمز».. رابط التحميل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت وزارة التعليم، الطلاب والطالبات، إلى تحميل تطبيق تيمز لتسهيل حضور الفصول الافتراضية في الوقت المحدد في الجدول الدراسي.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “استعدادًا لتجربة متميزة في التعليم عن بعد، وحضور الفصول الافتراضية حسب الوقت المحدد في الجدول الدراسي؛ حمّل تطبيق تيمز على جهازك”.

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه يمكن للطلاب والطالبات، تحميل تطبيق تيمز من خلال الرابط التالي: (اضغط هنــا).