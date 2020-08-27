شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد الدولي» يرفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة إلى 2.9% في 2021 والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة في العام 2021 إلى 2.9% بدلا عن توقعاته السابقة البالغة 2.2%.
وخفض الصندوق، في تقرير تطرق إلى اقتصاديات الشرق الأوسط وتأثيرات جائحة كورونا، توقعاته لانكماش اقتصاد المملكة خلال العام الحالي بشكل كبير إلى (-2.3%) بدلا من (-6.5%).
ويعد تقرير الصندوق الدولي مؤشرا على اتجاه اقتصاد المملكة للتعافي من آثار جائحة كورونا والتي ضربت الاقتصاد العالمي.
وكان محمد الجدعان وزير المالية أشار في تصريحات إعلامية سابقة إلى أن أرقام اقتصاد المملكة ستختلف عن توقعات صندوق النقد الدولي المتشائمة.
وتتوافق تقديرات الصندوق الجديدة مع رؤية الوزير الجدعان بانخفاض نسبة الانكماش والذي يرجع في المقام الأول إلى نجاح المبادرات والحوافز التي أطلقتها المملكة لامتصاص آثار الجائحة.
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