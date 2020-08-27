حكومة أبوظبي تعلن تطبيق العمل عن بعد لموظفي الجهات والشركات الحكومية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 أعلنت حكومة أبوظبي تطبيق العمل عن بعد للموظفين في الجهات والشركات الحكومية ممن لديهم أبناء مسجلون في نظام التعلم عن بعد للفصل الدراسي الأول، وذلك لتمكين أولياء الأمور من تأدية دورهم المحوري في دعم الرحلة التعليمية لأبنائهم الطلاب في ظل جائحة كوفيد-19.

وينبغي على الموظفين الراغبين بالاستفادة من نظام العمل عن بعد تقديم كتاب من المدرسة يفيد بأن الأبناء مسجلون في التعلم عن بعد، على أن يستمر تطبيق كافة التعاميم الصادرة والمتعلقة بنظام العمل عن بعد. وخصصت حكومة أبوظبي رقم اتصال 800555 لاستقبال جميع استفسارات موظفي الحكومة.

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