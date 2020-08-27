تسع طائرات عسكرية إماراتية تصل إلى اليونان

أثينا – سبوتنيك. وجاء في بيان الهيئة: "هذه المناورات هي نتيجة العلاقات الرائعة والتعاون بين البلدين، وأيضاً التواصل الشخصي لقائدي القوات المسلحة للبلدين".

وأضاف البيان، أنه "لإجراء تدريبات مشتركة، قامت الهيئات المعنية من هيئة الأركان العامة اليونانية والأركان العامة الإماراتية بالعمل معا، وقد لعبت الاتصالات على مستوى وزراء دفاع وخارجية البلدين بدور هام".

يأتي الإعلان عن تدريبات الطيارين العسكريين المشتركة في وقت تشهد فيه منطقة البحر الأبيض المتوسط توترا كبيرا بين اليونان وتركيا بسبب خلافات حول الحدود البحرية وعمليات التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.