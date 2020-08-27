هجوم صاروخي يستهدف "المنطقة الخضراء" وسط بغداد

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، الخميس، بأن هجوما بصاروخ "كاتيوشا" استهدف المنطقة الخضراء، التي تضم مقر السفارة الأمريكية، ومباني البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وقال الضابط برتبة نقيب في الشرطة أحمد خلف، للأناضول، إن "المنطقة الخضراء (وسط بغداد) تعرضت مساء اليوم لهجوم بصاروخ كاتيوشا، وسقط في محيطها".

وأوضح أن "الهجوم وفقا للمعلومات الأولية لم يتسبب بسقوط ضحايا أو خسائر مادية".

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وتتعرض المنطقة الخضراء، التي تضم سفارة واشنطن في بغداد، والقواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف الدولي لهجمات صاروخية، منذ مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية، مطلع العام الجاري.‎

ويقول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن الهجمات الصاروخية تستهدف إحراج الدولة.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، بينها كتائب "حزب الله" العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية بالبلاد، في حال لم تنسحب امتثالا لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري فيها.

وتتهم الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة تستهدف سفارتها الموجودة وقواعدها العسكرية.

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