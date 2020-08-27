البرلمان اليوناني يصادق على اتفاقية "تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة" مع مصر

أثينا/ الخليج 365

صادق البرلمان اليوناني، الخميس، على مايسمى "اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة" الموقعة بين أثينا والقاهرة في البحر المتوسط.

وصوت في الجمعية العامة للبرلمان، 178 برلمانيا بـ"نعم"لصالح الاتفاقية، في حين رفضه 26 آخرين، بينما امتنع 81 نائباً عن التصويت.

وصوت لصالح الاتفاقية الحزب "الديمقراطي الجديد"، الحاكم، وحزب حركة التغيير، بينما صوت بـ"لا" كل من الحزب الشيوعي اليوناني، وحزب "الحل اليوناني"، وحزب "ميرا 25"، في حين امتنع حزب "سيريزا"، الذي يتزعم المعارضة عن التصويت.

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وكانت وزارة الخارجية التركية، أعلنت في وقت سابق رفضها للاتفاقية اليونانية المصرية، وقالت في بيان إنه "لا يوجد حدود بحرية بين اليونان ومصر".

وأكدت الخارجية التركية، على أن "ما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين مصر واليونان، باطلة بالنسبة لتركيا".

وتسعى اليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية إلى إبعاد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، عن الثروات الطبيعية الموجودة في البحر المتوسط.

كما تحاولان حبس تركيا في مساحة بحرية ضيقة على ضفاف خليج أنطاليا، وهو ما ترفضه أنقرة وتؤكد عزمها على حماية حقوقها في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.