رئيس "الانتقالي" اليمني يشدد على تمسكه بانفصال الجنوب

اليمن/مبارك محمد / الخليج 365

شدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، على أنّ المجلس لن يتنازل عن هدفه، في "استعادة وبناء دولة الجنوب الفيدرالية"، في إشارة إلى تحقيق انفصال جنوب اليمن عن شماله.

جاء ذلك خلال لقائه، الخميس، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، سفير جمهورية جيبوتي، ضياء الدين بامخرمة، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الانتقالي.

وقال الزبيدي، إن "المجلس الانتقالي الجنوبي، يحرص على إحلال السلام والاستقرار، ولن يفرط بمكتسبات شعب الجنوب، أو يتنازل عن أهدافهم وتطلعاتهم الرامية إلى استعادة وبناء دولة الجنوب الفيدرالية" في إشارة إلى الانفصال.

ودخل جنوب اليمن وشماله، في وحدة طوعية، في 22 مايو/ أيار 1990.

واتهم الزبيدي أطرافا (لم يسمها)، محسوبة على الحكومة اليمنية، بـ"السعي لإجهاض اتفاق الرياض"، مشيرا أنه "متمسك وحريص على تنفيذ الاتفاق، ويدعم جهود المملكة العربية السعودية في ذلك".

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وطالب بـ"ضرورة معالجة الأسباب، التي أدت إلى تعليق المجلس الانتقالي الجنوبي لمشاركته في المشاورات الجارية لتنفيذ الاتفاق".

ويأتي حديث الزبيدي بعد يومين من إعلان الانتقالي، تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض، بسبب "استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في أبين، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار المتفق عليه".

كما تتزامن هذه التطورات، مع مشاورات تشكيل حكومة كفاءات سياسية، لا تتعدى 24 وزيرا، مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الذي وقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وتتضمن الآلية تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وخروج القوات العسكرية من عدن، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.