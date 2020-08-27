تحييد عنصرين من "بي كا كا" بغارة تركية شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد إرهابيين اثنين، من منظمة "بي كا كا" الانفصالية بغارة جوية شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، أن مقاتلاتها نفذت غارة جوية بمنطقتي "زاب" و"هاكورك"، حيدت فيها إرهابيين كانا يستعدان لشن عملية إرهابية.

وأكدت أن القوات التركية ستواصل عملياتها بالمنطقة حتى تحييد آخر إرهابي.

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى، وتشن هجمات على الداخل التركي انطلاقاً من الأراضي العراقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.