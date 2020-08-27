“التعليم” تعدل موعد بدء اليوم الدراسي عن بعد للمتوسط والثانوي

أعلنت وزارة التعليم عن تعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية. وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر أنه مراعاة لظروف الطلاب والطالبات وأسرهم، والمعلمين والمعلمات؛ ‎#وزارة_التعليم توجه بتعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليكون الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من السابعة مع تمنياتنا للجميع بعام دراسي موفق.

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