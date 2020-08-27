شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: حضور المعلمين يوم واحد أسبوعياً للرد على استفسارات أولياء الأمور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت وزارة التعليم على جميع المدراس، ضرورة توزيع المعلمين على الحضور في المدارس ليوم واحد في الأسبوع اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل مع بداية الدراسة الفعلية للطلاب والطالبات «عن بُعد» في انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وطلبت الوزارة توزيع التخصصات على الأسبوع من قبل كل مدرسة ورفع ذلك لمكاتب التعليم مع إشعار أولياء الأمور بجدول تواجد المعلمين وفق تخصصاتهم أسبوعياً مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الجسدي ولبس الكمامة.