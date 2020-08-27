شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تقديم طلب قدوم المرافقين غير السعوديين عبر المنافذ البرية من خلال «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات تقديم طلب قدوم المرافقين غير السعوديين عبر المنافذ البرية من خلال منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية، وهي كالتالي : 1-الدخول على حساب المواطن أو المواطنة في أبشر 2-النقر على الخدمات Advertisements 3-اختيار الخدمات العامة 4-اختيار الرسائل والطلبات 5-اختيار الجوازات طلب قدوم المرافقين 6-اختيار أحد منافذ القدوم 7-إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة التى تثبت صلة القرابة

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