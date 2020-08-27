بدء وصول المياه إلى أحياء مدينة الحسكة السورية

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، تصريحا عن محافظ مدينة الحسكة، غسان خليل، أشار فيه إلى بدء عملية ضخ المياه إلى المدينة السورية.

وأشار خليل في تصريحه إلى "بدء وصول المياه إلى الحسكة من محطة علوك بعد تشغيل حوالي 17 بئرا و3 مضخات وتعبئة الخزانات الرئيسية في الحمة والمباشرة بالضخ باتجاه أحياء المدينة".

وأضاف خليل: "بعد الجهود السورية والضغوط البرلمانية والأممية على النظام التركي بدء وصول مياه الشرب إلى مدينة الحسكة من محطة علوك".

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وكان محافظ الحسكة السورية، غسان حليم خليل، أكد قبل أيام، بأنهم (السلطات السورية) على تواصل مستمر مع الأصدقاء الروس، باعتبارهم الوسيط الوحيد بينهم وبين الاحتلال التركي، حيث تم وعد الوسيط الروسي من قبل الأتراك بإعادة ضخ المياه من محطة علوك بريف رأس العين، والذي لم يتم حتى الآن.

© Sputnik . Zhaklin Babieva

وتابع المحافظ في تصريحه لمراسل "سبوتنيك" بالحسكة بعد لقائه ممثل منظمة "اليونسيف" في سوريا الدكتور بو فيكتور نيلوند الذي يزور المحافظة اليوم الاثنين، بأن الأصدقاء الروس أوضحوا إذا لم تصل المياه إلى مدينة الحسكة وبلدة تل تمر خلال الــ 24 ساعة، هذا يعني عدم التزام الجيش التركي بالوعود التي قطعوها لهم.

وعاش حوالي مليون مواطن سوري في الحسكة وريفها بحالة صعبة نتيجة انقطاع مياه الشرب بشكل كامل لحوالي أكثر 20 يوماً متواصلة من مصدرها الوحيد (محطة علوك) التي يسيطر عليها الجيش التركي، رداً على قطع تنظيم "قسد" للكهرباء عن محطة مبروكة المغذية لمدينتي رأس العين وتل أبيض بالكهرباء.

وأشار المحافظ إلى أنهم طالبوا الوسيط والصديق الروسي والمنظمات الدولية بضرورة تحييد محطة آبار علوك عن الصراعات السياسية والعسكرية من خلال إعادة ورش مؤسسة المياه الحكومية إلى المحطة والعمل على تشغيل جميع الابار وعددها 30 بئراً و 10 مضخات ضمن مناوبات لبليلة ونهارية وعلى مدار اليوم لزيادة الاطمئنان لدينا و لدى المواطنين في مدينة الحسكة وبلدة تل تمر تحت إشراف روسي ودولي ، وذلك باعتبار إن مصادر المياه ومحطات الكهرباء هي خارج سيطرة الدولة السورية.