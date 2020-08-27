شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يحذر «أولياء الأمور» من مشاكل «ابتزاز الأطفال» عبر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح الخبير التقني عبدالله السبع، أولياء الأمور بأهمية مراقبة الأبناء أثناء التعامل مع التقنية لتفادي مشاكل الابتزاز.
وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تنبيه مهم.. مع بداية الدراسة واعتماد الأطفال على التقنية ضروري جدا نوعي الأطفال بمشاكل الابتزاز، لسبب بسيط ممكن المبتز يبتز الطفل على كلمة قالها ويوصل الابتزاز لمراحل أكبر؛ ولذلك التوعية هي الحل الوحيد لحماية طفلك”.
وأضاف عبدالله السبع: “أيضا ضروري عدم السماح للأطفال باستخدام الإنترنت من دون رقابة لحمايته”.
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