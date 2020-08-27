ووفقا لصحيفة "الوسط" الليبية، فإن عبد المجيد تبون رحب خلال مشاورات هاتفية اليوم الأحد مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، رحب بما تضمنه بياني رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، من إجراء انتخابات في أسرع وقت، مؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي.
وجدّد تبون الدعم لحكومة الوفاق، مثمّنا ما تضمنته البيانات الصادرة عن السراج وعقيلة، والتي تؤكد على الحل السياسي للأزمة الليبية، وعلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت ممكن. بدوره أعرب
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هذا وأعلنت الجزائر على لسان وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، في وقت سابق أن "الجزائر مع أي مبادرة تعتمد أسلوب الحوار والطرق المشروعة بكل شفافية، مع احترام خصوصية كل بلد وسيادته دون المساس بالمبادئ الأساسية للدبلوماسية الجزائرية المبنية على عدم التدخّل في الشؤون الداخلية لأي بلد."
في غضون ذلك، بحث عبد المجيد تيون مع نظيره الفرنسي خلال اتصال هاتفي تطور العلاقات بين البلدين، كما تناولا على وجه الخصوص، مستجدات الوضع في ليبيا ومالي".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الجزائري: نؤيد إجراء انتخابات ليبية في أسرع وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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