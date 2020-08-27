الرئيس الجزائري: نؤيد إجراء انتخابات ليبية في أسرع وقت

ووفقا لصحيفة "الوسط" الليبية، فإن عبد المجيد تبون رحب خلال مشاورات هاتفية اليوم الأحد مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، رحب بما تضمنه بياني رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، من إجراء انتخابات في أسرع وقت، مؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي.

وجدّد تبون الدعم لحكومة الوفاق، مثمّنا ما تضمنته البيانات الصادرة عن السراج وعقيلة، والتي تؤكد على الحل السياسي للأزمة الليبية، وعلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت ممكن. بدوره أعرب

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السراج عن تقديره دور الجزائر الداعم المستمر لأمن واستقرار ليبيا، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

هذا وأعلنت الجزائر على لسان وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، في وقت سابق أن "الجزائر مع أي مبادرة تعتمد أسلوب الحوار والطرق المشروعة بكل شفافية، مع احترام خصوصية كل بلد وسيادته دون المساس بالمبادئ الأساسية للدبلوماسية الجزائرية المبنية على عدم التدخّل في الشؤون الداخلية لأي بلد."

في غضون ذلك، بحث عبد المجيد تيون مع نظيره الفرنسي خلال اتصال هاتفي تطور العلاقات بين البلدين، كما تناولا على وجه الخصوص، مستجدات الوضع في ليبيا ومالي".