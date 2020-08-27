جدل واسع بعد القبض على راسم كاريكاتير مسيء لزعيم عربي... صور

وبحسب الموقع الرسمي لمعهد الصحافة الدولي (IPI)، وهو عبارة عن شبكة عالمية من المحررين والمسؤولين التنفيذيين المختصين في مجال الإعلام وحرية الصحافة، فقد وجه المعهد إدانة لحادثة اعتقال رسام الكاريكاتير الأردني الفلسطيني عماد حجاج وطالب بالإفراج الفوري عنه.

وسجن الحاج بعد رسمه للوحه كاريكاتورية انتقد فيها اتفاق السلام الجديد بين دولة الإمارات وإسرائيل، بالاستناد إلى قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن، بتهمة إهانة دولة عربية.

واعتقل الرسام بعد أن نشر رسما كاريكاتوريا في صحيفة "العربي الجديد"، يظهر فيها حمامة رسم عليها شعار إسرائيل (النجمة الزرقاء)، تبصق على وجه الأمير محمد بن زايد آل نهيان.

وكتب فوق الرسم عبارة جاء فيها (إسرائيل تطلب من أمريكا عدم بيع الإمارات طائرات 35)، فيما تظهر على وجه ابن زايد بقعة، لما يبدو أنها لعاب الحمامة، وقد كتب عليها (تف 35).

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وبحسب المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، فقد تم توقيف حجاج بسبب رسومه الكاريكاتورية احتجاجًا على الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل.

واستنكر الصحفيون ومنظمات حرية الصحافة الاعتقال، وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة، داود كتّاب، إن "القادة العرب الذين يرغبون في الانضمام إلى نادي الدول الديمقراطية يحتاجون إلى تطوير تقافة تقبل الانتقاد وإنهاء ثقافة حماية أنفسهم وبعضهم البعض منه".

وأضاف: "لقد حان الوقت لإلغاء قوانين الإعلام التي تسمح بسجن الصحفيين ورسامي الكاريكاتير لمجرد التعبير عن رأيهم".