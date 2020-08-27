شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يغلق منطقة خلدة بعد مقتل شخصين فى اشتباكات مذهبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام لبنانية منذ قليل، أن قوات الجيش اللبناني أغلقت منطقة خلدة في بيروت بعد الاشتباكات المسلحة التى أسفرت عن مقتل اثنين، وجرح آخرين.، بسبب تعليق رايات طائفية ومذهبية.
ويشهد لبنان توترات سياسية واقتصادية عقب انفجار مرفأ لبنان الذى أودي بحياة المئات وجرح الآلاف.
وعلي الصعيد السياسي تقدمت حكومة دياب باستقالتها بعد انسحاب عدد من الوزراء واستقالتهم احتجاجًا على ما وصفوف بفساد الطبقة السياسية فى البلاد.
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