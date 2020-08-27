شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يوجه بتأمين بلديتى سرت والجفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثنى- اليوم الخميس مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف الأوضاع الأمنية في ليبيا وخاصة في بلديتي سرت والجفرة، وسير الحياة اليومية فيهما، مؤكدا على ضرورة تأمينهما التأمين الأمثل؛ لضمان عدم وقوع أية خروقات. وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة الليبية - وفقا لبوابة "إفريقيا الإخبارية"- أن الثني شدد خلال على ضرورة استمرار قوات الشرطة بالتحلي بالانضباطية، والقيام بواجب تأمين البلاد وتمثيل المؤسسة الشرطية بالشكل الأمثل، مثمنا دور أفراد الشرطة بوزارة الداخلية.

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