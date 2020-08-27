شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يوجه بتأمين بلديتى سرت والجفرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثنى- اليوم الخميس مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف الأوضاع الأمنية في ليبيا وخاصة في بلديتي سرت والجفرة، وسير الحياة اليومية فيهما، مؤكدا على ضرورة تأمينهما التأمين الأمثل؛ لضمان عدم وقوع أية خروقات.
وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة الليبية - وفقا لبوابة "إفريقيا الإخبارية"- أن الثني شدد خلال على ضرورة استمرار قوات الشرطة بالتحلي بالانضباطية، والقيام بواجب تأمين البلاد وتمثيل المؤسسة الشرطية بالشكل الأمثل، مثمنا دور أفراد الشرطة بوزارة الداخلية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يوجه بتأمين بلديتى سرت والجفرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.