لبنان.. قتيلان وجرحى في اشتباك مسلح غرب بيروت

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365
قتل شخصان وأصيب آخرون، الخميس، في اشتباك مسلح غرب العاصمة اللبنانية بيروت، وفق إعلام محلي.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية، بينها قناتا "LBC" و"الجديد"، أن خلافا وقع بين شبان في منطقة خلدة (غرب بيروت)، على خلفية تعليق "لافتة عاشورائية".
وأدى الاشتباك إلى سقوط قتيلين، وعدد لم يحدد بعد من الجرحى.
وأفاد مراسل الخليج 365، بوصول عناصر من الجيش اللبناني إلى المنطقة لاحتواء الخلاف.
فيما لا تزال الاشتباكات دائرة منذ أكثر من ساعة، وسط دوي إطلاق نار.
ولم يصدر تعليق رسمي من الجهات الأمنية على الأحداث حتى الساعة 17:45 ت.غ.
وفي السياق، طالب الحزب الديمقراطي اللبناني "قيادة الجيش بالتدخل السريع"، بحسب بيان اطلعت عليه الخليج 365.
ودعا الحزب الذي يترأسه طلال أرسلان، الجيش إلى وضع نقطة أمنية ثابتة في المنطقة.
وتحيي الطائفة الشيعية في لبنان مراسم يوم عاشوراء مع بداية رأس السنة الهجرية، وتستمر الطقوس عشرة أيام.
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