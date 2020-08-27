السودان: مستوى النيل يصل أعلى ارتفاع منذ 100 عام

السودان/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، الخميس، أن مستوى مياه النيل وصل ارتفاعا غير مسبوق منذ مائة عام.

وأوضحت الوزارة، أن "منسوب النيل وصل إلى مستويات غير مسبوقة حيث بلغ 17.43 مترا، مقارنة بعام 2019 حيث كانت 17.26"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية.

وأوضحت أن "معدل فيضان النيل ارتفع إلى أكثر من 17 مترا، في أمر غير مسبوق منذ مئة عام".

من جانبه، توقع وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، ارتفاع مستويات النيل بجميع المناطق خاصة العاصمة الخرطوم وشمالها، خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الوكالة، أن مناطق متفرقة من الخرطوم تشهد فيضانات جراء ارتفاع مستوى المياه بالنهر، حيث غمرت المياه منطقة "الحسانية الشقيلاب"، فضلا عن مناطق أخرى بالعاصمة.

Advertisements

ومؤخرا، أعلنت وزارة الداخلية السودانية، أن حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن السيول والأمطار بالبلاد، بلغت خلال الموسم الحالي، 86 قتيلا، و44 مصابا، فضلا عن أضرار مادية كبيرة.

وينتهي موسم الأمطار والسيول بالسودان، في أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.



وتعرضت الخرطوم وعدد من الولايات على مدار الأيام الماضية لأمطار غزيرة، فيما ضربت سيول مناطق "شرق النيل"، شرقي العاصمة.



وتسببت السيول، خلال السنوات الماضية، في مصرع عشرات الأشخاص، وتدمير آلاف المنازل والمرافق الخدمية في جميع أنحاء البلاد.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.