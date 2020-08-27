أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي تعزيز التعاون

الدوحة / الخليج 365

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن بومبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم، استعرض خلاله الجانبان علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي، وسبل دعمها وتعزيزها.

كما ناقشا أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، دون تفاصيل أخرى.

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وترتبط الدوحة وواشنطن بعلاقات في مختلف المجالات، وصلت إلى مرحلة التعاون الاستراتيجي خلال السنوات الماضية.

ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، أغلبهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" العسكرية الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غربي الدوحة.

وتستخدم واشنطن تلك القاعدة، التي تمثل أكبر تواجد عسكري لها بالشرق الأوسط، في حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا والعراق.

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