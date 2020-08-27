تونس.. اتفاقية بين ست وزارات لتأمين انتظام الدراسة

تونس / علاء حمّودي / الخليج 365



أبرمت ست وزارات تونسية، الخميس، اتفاقية مشتركة لتأمين العودة للمدارس، تتضمن مجموعة من الإجراءات لاستمرار التعليم في ظل تفشي فيروس كورونا.



وذكر مراسل الخليج 365 خلال فعالية توقيع الاتفاقية بتونس العاصمة، أن وزارات الصحة، والتربية والتعليم العالي، والتكوين المهني، والمرأة والأسرة وكبار السن، والشؤون الاجتماعية، والشؤون الدينية، شاركوا في توقيع الاتفاقية.



وينص البرتوكول الصحي الوارد في الاتفاقية، على وجوب ارتداء الكمامات الواقية لجميع العاملين في المدارس والمؤسسات التعليمية والتكوينية، وإلزامية الكمامات لطلبة الإعدادي (12 عاما فما فوق) وتلاميذ المعاهد الثانوية وطلبة الجامعات، والمتدربين في مراكز التكوين المهني.



ويفرض البروتوكول الصحي العام للعودة إلى المدارس والجامعات أيضا، القيام بعملية المراقبة والفرز عند مداخل المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية.



كما يحدد كيفية التصرف عند اكتشاف حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، عبر عزل هذه الحالات في غرفة معدة لهذا الغرض، إلى حين حضور ولي أمر الطالب المصاب، بالنسبة للقاصرين.



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وقال وزير الصحة محمد الحبيب الكشو، إن توقيع الاتفاق رافقه توصيات خاصة بالتعامل بحذر مع خصوصيات كل جهة (منطقة).



وأضاف الكشو لمراسل الخليج 365، أن توقيع الاتفاقية يأتي "في الوقت الذي يمكن تأجيل العودة المدرسية ببعض المناطق، جراء ارتفاع وتيرة تفشي كورونا بها.. سيتم التواصل مع ممثلي المجتمع المدني والسلطات الجهوية فيها".



بدورها، قالت مديرة الطب المدرسي والجامعي، أحلام قزارة، إن العودة للمدرسة سيوازيها اتباع العديد من الإجراءات، بينها ارتداء الكمامة.



وأوضحت قزارة لمراسل الخليج 365، أن الاتفاق تم فيه الأخذ بتجارب عالمية لدول مرت بتجربة العودة المدرسية خلال فترة تفشي الفيروس.



ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في تونس 3206 حالة، بينها 71 وفاة، و1.476 حالة تعاف.

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