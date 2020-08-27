اشتية: وفد وزاري إلى غزة لتقييم احتياجات مكافحة كورونا

رام الله/عوض الرجوب/الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الخميس، أن وفدا وزاريا سيتم إرساله إلى قطاع غزة، لتقييم الاحتياجات الطبية العاجلة لمكافحة فيروس كورونا.

وأفاد اشتية، قائلا: "سنرسل وفدا وزاريا لغزة لتقييم الوضع على الأرض، ومناقشة الاحتياجات والمعوقات الميدانية، ورفع التوصيات للحكومة"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأشار إلى تشكيل لجنة حكومية لمتابعة الوضع بالقطاع، تتكون من وزيري الصحة، والتنمية الاجتماعية، ومسؤولين آخرين، مهمتها الاهتمام بكل ما يتعلق بكورونا ورفع توصياتها لمجلس الوزراء.

وأردف: "نتابع الحالة الوبائية في غزة لحظة بلحظة كما نتابعها في القدس والخليل وجنين، وأوعزنا لوزارة الصحة بتوفير كل الاحتياجات المستعجلة لمستشفيات القطاع فورا".

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وأوعز اشتية، أيضا لوزارة التنمية الاجتماعية برفع أعداد الأسر المستفيدة من المساعدات المالية والإغاثية في القطاع، لتقليل الارتدادات الاقتصادية على المواطنين، وفق الوكالة.

والإثنين، أعلنت حركة وزارة الداخلية في غزة (تابعة لحركة حماس)، فرض حظر تجوال بالقطاع، ضمن تدابير مكافحة كورونا، قبل أن تمدده 72 ساعة، بدايةً من الخميس.

ووفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، بلغت حصيلة الإصابات بالفيروس في غزة، 152، بينها 3 وفيات، و72 حالة تعاف.

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