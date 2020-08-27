السلام خارج دول الطوق

بعد صراع 72 عام لم يكن موجود ايام الدولة العثمانية و أوجدته قوى الأستعمار بين العرب واليهود علماً ان أراضي اليهود على الساحل حدود 48 كانت ذات اغلبية يهودية في طور الدولة العثمانية ولم يكن هناك مشاكل ، وعندما قسم الأستعمار الإنجليزي المنطقة لم يعترض العرب على إعطاء الإنجليز لواء أسكندرون وإمارة أنطاكية لأتاتورك وهي أراضي سورية عربية .. وهذا واضح من مراسلات الشريف حسين الذي عاتب الإنجليز على إقتطاعها من العرب لصالح تركيا ، وكذلك الأحواز وهي أراضي نفطية ذات أغلبية عربية يطالبون بالأنفصال ، وكل هذه بالفعل أراضي عربية خالصة أستحوذت عليها تركيا و إيران بمساعدة الأستعمار ولم يحصل هذا الزخم مثلما حصل مع الصراع العربي الاسرائيلي ، كل الحروب ٤٨ و ٥٦ و ٦٧ و ٧٣ هي حروب دفاع لم نبدأ بهجوم رضينا بقرار التقسيم ٤٧ و رفضوه وقدمنا مبادرة الأرض مقابل السلام بعد أنتصارنا في ٦٧ و رفضوها و قبلها السادات وحده بعد ٧٣ وأعدنا له سيناء وكنا صادقين بالسلام وكذلك فعلنا مع السلطة الفلسطينية بعد أوسلو ٩٣ وفعلنا مع الأردن بعد وادي عربة ٩٤ ، العرب مكون رئيسي من شعبنا و لهم كافة الحقوق كأي مواطن إسرائيلي والشعائر الإسلامية والأماكن المقدسة بالدين الإسلامي لها قدسية و حرمة مطلقة و عناية فائقة لكافة الزائرين للمسجد الأقصى إسرائيل تحترم الأديان السماوية كما تحترم اليهودية تماماً وهذا جانب لا يبرزه الإعلام ولكنه واضح وجلي للمتابع للشأن الإسرائيلي ، السلام مع دول الخليج له بعد إستراتيجي فالأعداء مشتركون تركيا و إيران والأخونج الذين يقصون الاخر ويسعون لإقامة مشروع الخرافة الذي يدمر الأوطان وإيران التي أحتلت ٤ عواصم عربية وزرعت فيهم المليشيات المسلحة وقوضت أمن الدول العربية ونزعت عنها السيادة الكاملة على اراضيها ودمرت الشرق الاوسط وتركيا التي لديها مشروع في ليبيا وسواكن وشمال سوريا وشمال العراق وقطر ، هذا تهديد جيوسياسي لنا جميعاً من أعداء ٣ بالغي الخطورة اضافة إلى اننا في المعسكر الامريكي في المنطقة معاً منذ زمن ننعم بالأستقرار الذي أفتقده القومجيون الذين في معسكر السوفييت المنهار تماماً في بداية التسعينيات ولم يعرفوا الأستقرار يوماً ، السلام سوف ينعكس على المنطقة وشعوبها بالأمن والأستقرار والأزدهار فهو إتحاد القوة مع الأقتصاد لما فيه خير البلاد و العباد و دحر الأعداء المتربصين عن المنطقة وأتمنى ان يشمل دول أكثر من الإمارات والبحرين وعمان والسودان فالسلام خيار إستراتيجي لنا جميعاً وحالة اللا حرب و اللا سلم تستنزف الدول العربية بلا أي حلول ملموسة لذلك الصلح خير ..

ونحن بدورنا نلتمس شرق أوسط أفضل لكافة شعوب المنطقة وفق رؤية ولي العهد السعودي سمو الامير محمد بن سلمان والله ولي التوفيق.

كتبه

د . إيدي كوهين كاتب اسرائيلي وباحث في معهد بغين السادات

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