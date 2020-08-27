شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعدل مواعيد بدء اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوما لخميس، تعديل موعد بدءاليوم الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانويةفي التعليم العام “عن بُعد”.

ونشر الحساب الرسمي للمتحدث باسم التعليم العام، ابتسام الشهري تغريدة أعلنت خلالها بدءاليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليكون الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من السابعة، متمنياًللجميع عاماً دراسيًا موفقاً.