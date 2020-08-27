شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعدل مواعيد بدء اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوما لخميس، تعديل موعد بدءاليوم الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانويةفي التعليم العام “عن بُعد”.
ونشر الحساب الرسمي للمتحدث باسم التعليم العام، ابتسام الشهري تغريدة أعلنت خلالها بدءاليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليكون الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من السابعة، متمنياًللجميع عاماً دراسيًا موفقاً.
كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم» تعدل مواعيد بدء اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.