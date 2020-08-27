شكرا لقرائتكم خبر عن ما أحبه الله أجزل الإثابة عليه.. «المصلح» يوضح فضل الصوم في شهر الله المحرم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، فضل شهر الله المحرم وفضل الصوم فيه.
وقال الشيخ المصلح: “من أفضل ما خُص به شهر المحرم، من بين الأعمال الصالحة الصوم، كما جاء ذلك فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم، “أنه سُئل أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال شهر الله المحرم”.
وتابع الشيخ خالد المصلح “هذا يدل على أن الصوم في هذا الشهر عموما، في كل أيامه مما يحبه الله تعالى، فهو أفضل الصوم المُتطوعِ به لأن قوله صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن أفضل الصوم بعد رمضان، قال شهر الله المحرم، يعني الأفضل في الأجر والمثوبة وذلك ناتج عن الأفضل في المحبة فإن الله يحب الصوم في ها الزمان، وما أحبه الله أجزل الإثابة عليه وعظّم الأجر فيه.
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