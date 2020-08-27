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جامعة المؤسس تعلن تعديل مواعيد المحاضرات ببرامج الدراسات العليا

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الخميس، تعديل مواعيد المحاضرات ببرامج الدراسات العليا بكلية الدراسات العليا التربوية.

وقالت الجامعة، في بيان لها، تقديراً للمعلمين والمعلمات الملتحقين ببرامج الدراسات العليا بكلية الدراسات العليا التربوية فقد تم تعديل مواعيد المحاضرات لتكون جميعها خلال الفترة المسائية وتبدأ الساعة ٤ عصرا.

وأضافت جامعة الملك عبدالعزيز أن الكلية تقدم عدد ١١ برنامجا من برامج الماجستير والدكتوراه.

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