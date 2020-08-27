لهذا السبب.. يصاب غير المدخنين بسرطان الرئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف الدكتور رينات خايروف، أن التدخين السلبي، هو عامل الخطر والسبب الرئيسي لإصابة غير المدخنين بسرطان الرئة.



وأشار الطبيب الجراح، إلى أن سرطان الرئة ليس النتيجة الوحيدة المحتملة من استنشاق دخان السجاير بصورة منتظمة.

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ووفقا له، يزيد التدخين السلبي أيضا من خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي وسرطان الدم وامراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض.

وأضاف موضحا، أن من الخطر التواجد حتى في مكان مغلق دخنوا فيه قبل قليل، لأن المواد المسرطنة التي تنطلق مع دخان السجاير، تستقر على الأشياء الموجودة في هذا المكان بحسب روسيا اليوم.

وقال، "حتى في الأماكن التي فيها نظام تهوية، تبقى ما يقارب من 80% من المواد الضارة فيه. لذلك منع التدخين حتى داخل المنزل، لأن المدخنين يعرضون صحة الآخرين غير المدخنين للخطر، حتى عندما يدخنون بمفردهم. وهذا الخطر لا ينحصر فقط في الإصابة بسرطان الرئة، بل ويشمل أيضا تفاقم أمراض الرئة المزمنة، وأمراض القلب وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان الدماغ والدم وأنواع السرطان الأخرى".