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مناقصة لرحلة جوية خاصة تنقل وفدا إسرائيليا إلى الإمارات

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وقال المصدر لـ"رويترز" إن الناقلة الجوية الرئيسية في إسرائيل (العال) ومنافستها الأصغر (إزرير) قدمتا عروضا لما ستكون أول رحلة تقوم بها شركة طيران تجاري إسرائيلية إلى الدولة الخليجية، ومن المتوقع اتخاذ قرار في وقت لاحق اليوم الخميس.

© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED

وسيسافر كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، ومبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط أفي بيركوفيتش ومسؤولون أمريكيون آخرون مع الوفد الإسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي مائير بن شبات، حسبما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية مشاركة كوشنر وأوبراين وبركوفيتش، وقال إن برايان هوك الممثل الأمريكي الخاص بإيران سيشارك أيضا في الرحلة.

وامتنع متحدث باسم شركة العال عن التعليق، ولم تعلق المتحدثة باسم إزرير بشكل فوري حول ما إذا كانتا قدمتا عروضا تتعلق بالرحلة إلى الإمارات، فيما لم يصدر تعليق فوري أيضا من مكتب نتنياهو، الذي يتعامل مع التطورات الخاصة بالإمارات.

يذكر أن إسرائيل والإمارات اتفقتاعلى تطبيع العلاقات في اتفاق بوساطة أمريكية تم الإعلان عنه في 13 أغسطس/ آب، ومن المقرر عقد محادثات لتثبيت الاتفاق يوم الاثنين في أبوظبي.

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