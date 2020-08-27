أثارت جدلا... هل هذه صورة تنشر لأول مرة قبل إعدام صدام حسين بدقائق

لكن الصورة التي انتشرت كالنار في الهشيم قبل أن تحذف من بعض المستخدمين، وحملت تعليقات مثل "صورة لم تنشر من قبل.. الدقائق الأخيرة في حياة الراحل صدام حسين"، لم تكن حقيقية وبدا التلاعب بها جليًا.

تظهر الصورة، صدام حسين مبتسمًا أثناء اقتياده إلى حبل المشنقة، في صورة تبدو قريبة للغاية من اللقطات التي تم بثها خلال تنفيذ حكم الإعدام في عام 2006.

حازت الصورة المتلاعب بها على إعجاب الكثيرين على مواقع "فيسبوك" و"تويتر"، وتداولها الآلاف منهم، لكن بمراجعة شريط الفيديو للحظة تنفيذ الحكم يتبين أن الرئيس العراقي الراحل لم يظهر قط باسمًا في هذا الموقف.