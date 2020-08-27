سوريا تبدأ بإنتاج دواء يدخل في بروتوكول علاج كورونا وبكميات كبيرة

ذكرت صحيفة "الوطن" السورية، أن الشركة الطبية العربية (تاميكو) بدأتب إنتاج وتسويق دواء "أزيثرومايسين- تاميكو" الذي يعد واحداً من الأدوية المستخدمة في البروتوكول العلاجي للمصابين بفيروس كورونا إضافة الى السيتامول الذي تنتجه الشركة بشكل تقليدي وبكميات كبيرة.
وكانت وزارة الصناعة السورية أكدت في كتاب نشرته "الوطن" أن المستحضر الجديد يستخدم لمعالجة التهاب الشعب الهوائية والجيوب الأنفية والالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع والإنتانات غير المعقدة للبشرة والجلد.
كما يستخدم في علاج التهاب البلعوم واللوزتين ومرض القرحات التناسلية عند الرجال والتهاب الإذن الوسطى والجيوب الأنفية والتهاب الرئة المكتسب عند الأطفال.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسويق المنتج الجديد لتلبية طلب السوق المحلية عليه.
وكان مدير مشفى المواساة الدكتور عصام الأمين أكد منذ أيام أن شراسة الفيروس تراجعت في سوريا وأن قسم الإسعاف أصبح يحتوي فقط من 4 إلى 5 مرضى بعد أن كان ممتلئ منذ 10 أيام.
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