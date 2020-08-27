شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان فى اشتباكات مذهبية بمنطقة الخلدة بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام لبنانية منذ قليل بسقوط قتيلين فى اشتباكات ببن عناصر من حزب الله وحركة أمل الشيعيتين بمطقة خلدة، علي خلفية رفع صور مذهبية. وتشهد لبنان توترات سياسية واقتصادية عقب انفجار مرفأ لبنان الذى أودي بحياة المئات وجرح الآلاف. وعلي الصعيد السياسي تقدمت حكومة دياب باستقالتها بعد انسحاب عدد من الوزراء واستقالتهم احتجاجا على ما وصفوف بفساد الطبقة السياسية فى البلاد.

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