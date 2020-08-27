شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تسجل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة 311855 حالة، وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3785، بالإضافة إلى تسجيل 1310 حالات تعافي ليصبح إجمالي حالات الشفاء 286255 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية تسجل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.