خادم الحرمين يوافق على شمول العاملين فى تطبيقات التوصيل بتعويض ساند

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط السعودى محمد بن عبدالله الجدعان، اللفتة الملكية الكريمة بالموافقة على شمول الأشخاص المسجلين في تطبيقات التوصيل بتعويض دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا "ساند"، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستثناء الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي الكريم المانع لاستحقاق تعويض ساند، كما وجه بأن يتم صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.

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