اخبار الخليج

وزير المالية الكويتى يكشف عن وضع استقالته تحت تصرف رئيس الوزراء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الكويتى يكشف عن وضع استقالته تحت تصرف رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير المالیة الكويتى براك الشیتان ملابسات ما أثیر في وسائل الإعلام حول استقالته، وأوضح أنه لم یستقل من الحكومة إنما وضع استقالته تحت تصرف رئیس مجلس الوزراء  مؤكدا أنه «إجراء طبیعي واعتیادي ولا سیما بعد تجدید الثقة من مجلس الأمة مرتین».

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، قال الشیتان، في تصریح صحفي الیوم، إن ھذا الإجراء یؤكد عدم التمسك بالمنصب إنما العمل للمصلحة العامة، وإن رئیس مجلس الوزراء ھو من یقدر قبول استقالته من عدمه وكذلك توقیتھا، شاكراً ثقة أمیر البلاد ونائب الأمیر وولي العھد، وئیس مجلس الوزراء.

وأكد الشیتان أنه وزملاءه في الحكومة یمارسون أعمالھم بشكل اعتیادي، داعیاً الجمیع لعدم الالتفات للشائعات وأخذ المعلومة من مصادرھا الرسمیة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية الكويتى يكشف عن وضع استقالته تحت تصرف رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا