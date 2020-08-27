شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى بحرينى سابق يكشف استمرار انتهاك قطر لحقوق عمالة المهاجرين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال بوحسن البرلمانى البحرينى السابق، إن الملف القطرى فى التعامل مع العمالة المهاجرين من يكشف عن انتهاكات عديدة كشفت عنها وسائل الإعلام على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن كافة المنظمات الدولية خاصة فى مجال حقوق الإنسان نددت بأوضاع العمالة.
وأضاف بوحسن، خلال مداخلة هاتفية فى قناة "اكسترا نيوز"، أن الوضع وصل إلى تسجيل وفيات بسبب عدم التزام الشركات القطرية بالمعايير اللازمة للحفاظ على حياة المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الشركات القطرية لم تراعى الاشتراطات الصحية المطلوبة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتابع البرلماني البحرينى السابق، أن العديد من المنظمات الدولية طالبت الاتحاد الدولى لكرة القدم، بفتح تحقيقات فى ملف العمالة المهاجرين خاصة فى المنشأت الخاصة بكأس العالم 2020، مطالبا بضرورة الاستجابة للمناشدات الخاصة بفتح هذا الملف واتخاذ خطوات جادة فيه.
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