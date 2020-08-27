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ولى عهد دبى يستعرض مهاراته في رياضة التنس.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، رئيس المجلس التنفيذى، بين الحين والآخر بلقطات مع متابعيه على السوشيال ميديا، والتى تبرز مهاراته فى ممارسة الألعاب ومغامراته فى البحر والقفز بالمظلات، وعادة ما ينشر ولى عهد دبى صوره ومقاطع الفيديو أثناء الغوص والقفز بالمظلات والصيد، إضافة إلى ركوب الخيل وغيرها من الكثير من الرياضات التى يعشقها ويمارسها باستمرار.

وفى هذا الصدد، نشر ولى عهد دبى صوره عبر خاصية "ستورى" على حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، والتى يستعرض من خلالها مهاراته فى ممارسة رياضة التنس، حيث خاض مباراة تنس بفريق ثنائى، وبرز خلالها اللياقة العالية لحمدان بن محمد بن راشد، وتمثل هذا فى ضرباته لكرة التنس وقفزاته الرشيقة وضربات المضرب القوية.

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وعلى جانب آخر، يشار إلى أنه دائماً ما يؤكد حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، اهتمامه الشديد بعالم الحيوانات والطيور، ويشارك من حين لأخر متابعيه عبر حساباته الشخصية بمختلف منصات السوشيال ميديا، بمغامراته المعتادة فى الغابات وآخرى فى عالم البحار، ليبرز مدى ترابطه وحبه بالكائنات الأخرى، وهو ما ظهر فى أخر قصة كان قد شاركها مع متابعيه قبل أيام، والتى ظهر فيها اهتمامه الشديد بزوج من الحمام الذى وضع بيضه على إحدى سياراته.

وعلى مدار الأيام الأخيرة الماضية، فرض ولى عهد دبى، حظرا شاملا على السيارة التى وضعت فيها الحمامة بيضها، وقام بتشييد جدار حماية بجوارها لعدم ازعاجها حتى يصل أطفالها الجدد، مع عدم تحريك السيارة، وهو ما نجح فيه بشكل كبير، حيث نشر لقطات بالفيديو عبر حسابه الشخصى بموقع الصور أنستجرام، قام بالتقاطها على مدار الأيام الماضية حتى وصول صغار الحمامة اليوم بسلام.

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى

وسرعان ما لقى الفيديو الذى نشره حمدان بن راشد عبر حسابه الكثير من التعليقات والاعجابات، حيث ان تلك الواقعة يتابعها الكثيرين بتركيز شديد طوال الأيام الماضية منذ تأسيس عش الحمامة وفرض الحاجز على السيارة الخاصة به وعدم تحريكها لأى مكان.

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ويذكر أن ولى عهد دبى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، كان قد خاض منذ عدة أسابيع، مغامرة بحرية فى أعماق البحار، وهو الأمر الذى اعتاد عليه ولى عهد دبى، فإما أن تكون الرحلات البحرية لاصطياد السمك، أو للتمتع بالمناظر الطبيعية والخلابة فى أعماق البحار.

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ولى عهد دبى فى ملعب التنس

 

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ولى عهد دبى يلحق بكرة التنس

 

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ولى عهد دبى يتمتع بلياقة بدنية عالية

 

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ولى عهد دبى يلعب رياضة التنس

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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