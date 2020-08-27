شكرا لقرائتكم خبر عن بن راشد فى يوم المرأة الإماراتية: أثبتِ للعالم من أنتِ ونرفع رؤوسنا بإنجازاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بـ "يوم المرأة الإماراتية"، ووجه رسالة للمرأة في بلاده فى هذه المناسبة على حسابه بـ "تويتر"، قائلا: "إلى المرأة الإماراتية في يومها.. اجتهدتِ.. فأنجزتِ.. وأثبتِ للعالم من أنتِ.. فخورون بك.. معتزون بشراكتك في مسيرة التنمية.. نرفع رؤوسنا بإنجازاتك.. كل عام وأنت أفضل وأجمل".

ويأتي الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "التخطيط للخمسين .. المرأة سند للوطن" وذلك بناء على توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، التي أكدت أن المرأة الإماراتية استطاعت خلال العقود الماضية من عمر الدولة، أن تثبت للجميع ومن المواقع المختلفة التي تتبوأها أنها أهل للمسؤولية وأنها على قدر من الكفاءة لتكون سنداً لبلادها في الظروف كافة، وأن الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة لا بد أن تكون ابنة الإمارات شريكاً استراتيجياً ومحورياً في عملية استشراف المستقبل والمساهمة فيه جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل.

Advertisements

وتعتبر الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.

ويتزامن "يوم المرأة الإماراتية" هذا العام مع ما حققته دولة الإمارات من إنجازات فارقة على صعيد التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، والتي لعبت خلالها المرأة الإماراتية دورا مؤثرا على صعيد التخطيط والإشراف والتنفيذ، لاسيما في إطلاق "مسبار الأمل الإماراتي" لاستكشاف كوكب المريخ والتشغيل الآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية ، فضلا عن مساهمتها الفاعلة في جهود التصدي لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وتحويل هذا التحدي المصيري إلى فرص للإبداع والتطوير.