شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يُعيد تشكيل مجلس إدارة نادى دبى لسباق الخيل والفروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم 17 لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة "نادي دبي لسباق الخيل" برئاسة سعيد بن حميد مطر الطاير، وعضويّة محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، نائباً للرئيس، وحمـد مبارك محمـد بوعميم، وعبدالواحد محمد الفهيم، ومحمد يوسف أحمد صالح سليمان.

كما أصدر القرار رقم 18 لسنة 2020 بحسب "وام" بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي دبي للفُروسيّة برئاسة سعيد بن حميد مطر الطاير، وعضويّة محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحـي،نائباً للرئيس، وحمـد مبارك محمـد بوعميم، وعبدالواحد محمد الفهيم، ومحمد يوسف أحمد صالح سليمـان، بالإضافة إلى مُدير عام نادي دبي للفروسية. ويُعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما ويُنشران في الجريدة الرسمية.