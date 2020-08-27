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روسيا تعلن تسهيل إجراءات إصدار التأشيرة بين موسكو والرياض بدءا من 30 أغسطس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو والرياض يسعيان لتبسيط إجراءات إصدار التأشيرات لمواطنى البلدين ابتداء من 30 أغسطس الجاري.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا - في مؤتمر صحفي اليوم الخميس : "إنه ابتداءً من 30 أغسطس الجاري تدخل مذكرة تفاهم بين حكومتي روسيا الاتحادية والمملكة العربية بشأن الإصدار المبسط للتأشيرات لمواطني البلدين حيز التنفيذ، وتم التوقيع على الوثيقة في الرياض في 14 أكتوبر 2019.

وأضافت: "أن الوثيقة تنص على إمكانية إصدار تأشيرات سياحية متعددة الدخول لمدة تصل إلى 6 أشهر لمواطني البلدين وتأشيرات خاصة متعددة الدخول لمدة تصل إلى عام واحد، بالإضافة إلى تأشيرات دخول متعددة خاصة وإنسانية لمدة تصل إلى 5 سنوات".

 

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