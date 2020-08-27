الصحة العراقية تسجل 3651 إصابة جديدة بفيروس كورونا و72 حالة وفاة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 3651 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و72 حالة وفاة، وشفاء 3794 شخصًا، وأفادت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - بأنه تم فحص 22 ألفًا و318 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق مليون و524 ألفًا و864 نموذجًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 3794 حالة شفاء لهذا اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 161 ألفًا و9 حالات بنسبة شفاء 73.4 %.

وتابعت أن الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 3651 حالة، وإجمالي حالات الإصابة في عموم العراق بلغت 219 ألفًا و435 حالة ، منهم 51 ألفًا و686 حالة مازالوا يتلقون العلاج و566 حالة في العناية المركزة.

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وأشارت إلى أن الوفيات سجلت اليوم 72 حالة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 6 آلاف و740 حالة.