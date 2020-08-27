شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الكويتى: وضعت استقالتى تحت تصرف رئيس الوزراء كاجراء اعتيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزیر المالیة الكويتى براك الشیتان، اليوم الخميس، إنه وضع استقالته تحت تصرف رئیس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وقال الشيتان بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن هذا الأمر "إجراء طبیعى واعتیادى" ولا سیما بعد تجدید نواب البرلمان الثقة به مرتين خلال الأسابيع القليلة الماضية، مضيفا أن رئیس مجلس الوزراء "هو من یقدر قبول استقالته من عدمه وكذلك توقیتها".

وجاء نص البيان" أوضح وزیر المالیة الكويتى براك الشیتان، ملابسات ما أثیر فى وسائل الأعلام حول استقالته مبینا أنه لم یستقل من

الحكومة إنما وضع استقالته تحت تصرف رئیس مجلس الوزراء "وھو إجراء طبیعى واعتیادى ولا سیما بعد تجدید الثقة من مجلس

الامة مرتین ".

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وقال الشیتان فى تصریح صحفى، الیوم الخمیس إن ھذا الإجراء یؤكد عدم التمسك بالمنصب إنما العمل للمصلحة العامة وإن رئیس

مجلس الوزراء ھو من یقدر قبول استقالته من عدمه وكذلك توقیتھا شاكرا ثقة أمیر البلاد و نائب الأمیر وولى العھد و رئیس مجلس الوزراء.

وأكد الشیتان أنه وزملاءه فى الحكومة یمارسون أعمالھم بشكل اعتیادى داعیا الجمیع لعدم الالتفات للشائعات وأخذ المعلومة من

مصادرھا الرسمیة.