كورونا.. تسجيل 14 إصابة جديدة في غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 152؛ منها 3 وفيات، و72 حالة تعاف.

وقبل اكتشاف هذه الحالات، كانت جميع الإصابات المسجلة بغزة، من العائدين عبر معبري "رفح" مع مصر، و"بيت حانون" مع إسرائيل، والذين يتم استضافتهم في مراكز خاصة للحجر الصحي 21 يوما، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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ومنذ مساء الإثنين، فرضت السلطات الحكومية في القطاع، حظرا شاملا للتجوال لمدة يومين ضمن إجراءات مكافحة الفيروس، عقب إعلان اكتشاف إصابات وسط القطاع.

والأربعاء أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة (تابعة لحركة حماس)، تمديد حظر التجوال المفروض ضمن إجراءات مكافحة "كورونا" لمدة 72 ساعة.



كما أغلقت المحال التجارية، والمؤسسات الحكومية والتعليمية والخاصة، والمساجد أبوابها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.